شؤون فلسطينية

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة
وفد (باما) يجري عملية معقدة لشاب
رام الله - دنيا الوطن
غادر وفد مؤسسة (باما) الطبي قطاع غزة، أمس الخميس، وذلك بعد اجراءه عدد من العمليات الجراحية لعدد من المرضى، ممن يحتاجون لتدخل جراحي دقيق وذلك في العديد من التخصصات التي تعتبر حساسة وهامة. 

وقالت منال صيام مديرة مكتب مؤسسة (باما) في قطاع غزة، إن الوفد الطبي المكون من 13 طبيب، أجرى فحوصات طبية لأكثر من 300 مريض ما بين تقييم وفحص طبي، وتحويل من يحتاج لعمليات لغرف العمليات في مستشفيات قطاع غزة الرئيسية. 

وأكدت صيام في تصريحات صحفية، بأن وفد (باما) الطبي تركز على تخصصاتٍ جراحية دقيقة، ويحتاجها القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث أجرى الوفد عدة عمليات جراحية دقيقة، فى جراحة كبد و قنوات مرارية ومخ وأعصاب وجراحة أطفال والمسالك بولية وجراحة شبكية العين جراحة الصدرية بالإضافة الى جراحة التجميل، وبلغ عدد العمليات التي أجراها الوفد ما يقارب (66 عملية) في غضون ثلاثة أيام. 

وأوضحت بأن وفد المؤسسة الذي وصل قطاع غزة صباح الأحد، تركز على الوضع الطبي والصحي في قطاع غزة، وقام الوفد بعدة زيارات طبية لمستشفى الشفاء والتركي، وذلك للإطلاع على الواقع الطبي الذي بحاجة الى دعم وتطوير مقارنة مع إحتياجات المواطنيين بغزة للعلاج المتقدم، ومتابعة مشاريع المؤسسة في المستشفيات الصحية بقطاع غزة. 

وكشفت صيام، عن لقاءٍ عقد بين وكيل وزارة الصحة بغزة، الدكتور يوسف أبو الريش ومدراء عامون في الوزارة،  مع وفد (باما) في مقر الوزارة، برئاسة الدكتور يوسف خلفة والدكتور مجدي حمارشة رئيس مجلس إدارة مؤسسة باما والدكتور مؤيد كتانة عضو مجلس إدارة فى جلسة ومديرة باما في غزة منال صيام، حيث تعرف وفد المؤسسة على الواقع الطبي في قطاع غزة، واحتياجات المستشفيات للمستلزمات الأساسية والنقص الطبي الموجود بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، احتفلت مؤسسة (باما) خلال زيارتها لقطاع غزة، بـ (78 طالب) من كلية الطب في جامعتي الأزهر والإسلامية حصلوا على منحة دراسية من المؤسسة، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتحسين الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة. 

وتعتبر مؤسسة (باما) مؤسسة فلسطينية أمريكية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحسين الواقع الطبي في فلسطين، وفي المناطق التي تحتاج الى تدخل طبي من خلال البعثات الطبية ودعم طلبة الطب في فلسطين، حيث بلغ عدد المستفيدين منح الطب خلال الثلاث سنوات الأخيرة مايقارب (1000 طالب) على مستوى فلسطين.




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