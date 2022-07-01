أكثر من 55 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى في جمعة "سيجناك قلوبنا"

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة "سيجناك قلوبنا" رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 55 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين قرب باب حطة قبيل صلاة الجمعة.وعقب الصلاة صدح المصلون بالتكبيرات أثناء خروجهم من المسجد الأقصى.وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول مئات الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى.