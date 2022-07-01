دولي

تركيا: فريق الاغتيال الإيراني خطط لقتل قنصل إسرائيل السابق

تركيا: فريق الاغتيال الإيراني خطط لقتل قنصل إسرائيل السابق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام تركية أن القنصل العام السابق لإسرائيل كان الهدف الرئيسي لفريق الاغتيال الإيراني الذي تم تفكيكه مؤخراً في إسطنبول، لكن عناصر الأمن التركية أحبطت المؤامرة وأعادته إلى بلده.

ووفق قناة (العربية)، اعتقلت قوات الأمن التركية سبعة من فريق الاغتيال المكون من ثمانية أعضاء والمنتمين إلى الحرس الثوري، وتم تقديمهم إلى المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة.

ووفقا للتقارير نفسها، فإن الهدف التالي لفريق الاغتيال الإيراني كان السياح الإسرائيليين في تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أسلحة يحتمل أن تكون معدة للاستخدام في مؤامرة الاغتيال قد ضبطت خلال عملية مشتركة لقوات الأمن والاستخبارات التركية.

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