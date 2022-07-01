شؤون فلسطينية

أريحا: الاحتلال يستولي على آليات ومعدات زراعية في العوجا

أريحا: الاحتلال يستولي على آليات ومعدات زراعية في العوجا
الاحتلال يستولي على معدات زراعية
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على معدات وآليات زراعية في قرية العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن جيش الاحتلال اقتحم العوجا واستولى على جرار زراعي، وصهريج مياه، ومعدات حظيرة أغنام، تعود للمواطنين عودة وأحمد نجادة الكعابنة.

هذا ودائما ما يقوم الاحتلال بالاعتداء على المزارعين ومصادرة أدواتهم التي تساعدهم في مهنة الزراعة، في إطار التنغيص عليهم وكسر إرادتهم. 

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