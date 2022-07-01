أريحا: الاحتلال يستولي على آليات ومعدات زراعية في العوجا





هذا ودائما ما يقوم الاحتلال بالاعتداء على المزارعين ومصادرة أدواتهم التي تساعدهم في مهنة الزراعة، في إطار التنغيص عليهم وكسر إرادتهم.





رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على معدات وآليات زراعية في قرية العوجا شمال مدينة أريحا.وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن جيش الاحتلال اقتحم العوجا واستولى على جرار زراعي، وصهريج مياه، ومعدات حظيرة أغنام، تعود للمواطنين عودة وأحمد نجادة الكعابنة.