شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة تسلم 2600 مرشح للحصول على تصريح عمل بالداخل للشؤون المدنية

"العمل" بغزة تسلم 2600 مرشح للحصول على تصريح عمل بالداخل للشؤون المدنية
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الجمعة، أنها سلمت 2600 اسم مرشح للحصول على تصاريح عمل بالداخل للشؤون المدنية.

وفي وقت سابق، ذكر موقع (والا)، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي صادقت على اقتراح وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي ووزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، بزيادة عدد تصاريح استيعاب العمال الفلسطينيين في الصناعات والأعمال الخدماتية.

ووفقًا للاقتراح، سيزداد عدد التصاريح بمقدار 3500 تصريح إضافي، وسيصل  إلى أكثر من 12000 تصريح خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.

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