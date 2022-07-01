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الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن
الأمير فيصل
رام الله - دنيا الوطن
أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني للملك عبد الله.

وبحسب ما نشرته وكالة (بترا) الأردنية للأنباء، فقد أدى الأمير فيصل اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة.

ويرأس الأمير فيصل بن الحسين مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واللجنة التوجيهية العليا لمعرض سوفكس، واللجنة الأولمبية الأردنية، والمجلس التنفيذي لرياضة السيارات، ولجنة السلام من خلال الرياضة.

كما أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة هيئة مبادرة أجيال السلام، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2010.

وانتخب في حزيران/ يونيو 2019 عضواً في المكتب التنفيذي التابع للجنة الأولمبية الدولية، كما أنه عضو في المنظمة العالمية لرياضة السيارات، ومثل الأردن في العديد من الاجتماعات والمحافل العربية والدولية.

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