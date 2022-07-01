قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق محافظة غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق غزة فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق حي التفاح وأجبروهم على الانسحاب من أراضيهم عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم حتى اللحظة.يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة شمال وشرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة علاوة على استهدف الصيادين في البحر وإطلاق النار والغاز تجاههم واعتقالهم بين الفينة والأخرى.