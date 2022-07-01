شؤون فلسطينية

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

القواسمي يرحب بقرار الكنيسة المشيخية باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري
أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو المجلس الثوري، رئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني أسامة القواسمي بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري وإحياء يوم النكبة ورفضها للإجراءات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والتمييز في القوانين وفقا للعرق والدين.

وقال القواسمي إن هذا الموقف يكشف زيف إدعاءات إسرائيل بأنها "دولة ديمقراطية" ويفند كذب إدعاءاتها المزعومه، وأن توالي تبني مواقف وقرارات تعتبر ما تقوم به إسرائيل بالعنصرية وبنظام الابارتايد من مؤسسات حقوقية ودينية وحزبية إنما يدلل على الفهم العميق للمجتمع الأمريكي بحقيقة ما يجري على الأرض، وما يواجهه شعبنا الفلسطيني من ظلم واضطهاد وحرمان.

ووجه تحية إكبار وإجلال لجالياتنا الفلسطينية في كل أماكن تواجدهم، مضيفاً أن هكذا قرارات لم تكن لتخرج لولا الجهد العظيم الذي تقوم به جاليتنا ومناصري الحق الفلسطيني في أمريكا  وإيصال صوت الشعب الفلسطيني لشعوب الأرض والمؤسسات الدولية.

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