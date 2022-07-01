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زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية
هبة الله أخوند زاده
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة (طالبان) عن حكومتها المؤقتة في سبتمبر بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، واحتفظ أخوند زاده الغامض بدور المرشد الأعلى الذي شغله منذ عام 2016.

ووفق قناة (العربية)، فإن الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زاده، انضم إلى تجمع كبير للزعماء الدينيين على مستوى البلاد في كابل، اليوم الجمعة، وألقي كلمة.

وأكدت وكالة أنباء (بختار)، التابعة لطالبان أن الزعيم المنعزل، الذي يتخذ من مدينة قندهار الجنوبية مقرا له، حضر اجتماعا يضم أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من الرجال من جميع أنحاء البلاد بهدف مناقشة قضايا الوحدة الوطنية.

وقبلها، كتب مساعد الناطق باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي في تغريدة أن أخوند زاده، الذي لم يسبق أن صور علنا منذ وصول حركة (طالبان) إلى السلطة في أغسطس الماضي "دخل إلى قاعة الاجتماع".

وعندما كشفت حركة (طالبان) عن حكومتها المؤقتة في سبتمبر بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، احتفظ أخوند زاده الغامض بدور المرشد الأعلى الذي شغله منذ عام 2016، وهو أعلى سلطة في الحركة، لكنه نادرا ما يظهر علنا.

ويشارك أكثر من ثلاثة آلاف شخصية دينية ووجهاء قبائل منذ الخميس في العاصمة الأفغانية، في مجلس موسع يستمر ثلاثة أيام بهدف إضفاء شرعية على نظام (طالبان).

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