دولي

الحرب على أوكرانيا.. 18 قتيلًا في هجوم روسي على أوديسا

الحرب على أوكرانيا.. 18 قتيلًا في هجوم روسي على أوديسا
الحرب الروسية الأوكرانية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الجيش الروسي، الجمعة، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس، ضمن عمليته العسكرية التي انطلقت في 24 من شباط/ فبراير الماضي، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري في مواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات الميدانية، قُتل 18 شخصاً، وجُرح 30 آخرون بينهم أطفال، في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الجمعة.

ووفق قناة (العربية)، قال المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، إنّ الصاروخ أطلقته "طائرة استراتيجية" من سماء البحر الأسود. وبحسب المتحدّث فإنّ "الصاروخ أصاب مبنى سكنياً مكوناً من تسعة طوابق، يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر"، التي تبعد حوالي 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.

هذا وقالت الاستخبارات البريطانية إن قتالاً عنيفاً يدور للسيطرة على مصفاة ليسيتشانسك النفطية في دونباس، مشيرة إلى أن استخدام كييف صواريخ مضادة للسفن أدى لانسحاب روسيا من جزيرة الأفعى.

من جهته، اعترف الرئيس الأوكراني بأن الوضع في دونباس لا يزال صعباً للغاية، مشيراً إلى أن القوات الروسية استخدمت كامل ترسانتها لضرب منطقتي لوغانسك ودونيتسك، كما أكد أن انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى الأوكرانية في البحر الأسود لا يضمن أمن أوكرانيا.

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