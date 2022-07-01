"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنغادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (26-29 حزيران/ يونيو 2022)، 2651 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 4333 عائدًا، في حين أرجعت السلطات المصرية 77 مسافرًا.ونوهت الهيئة إلى أن يوم الخميس الماضي (30 حزيران/ يونيو) كان مغلقًا لوجود إجازة لدى الجانب المصري.وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.