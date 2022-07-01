العقيد ارزيقات: مصرع شابين في حادث سير ذاتي بأريحا

رام الله - دنيا الوطنلقي شابان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، في حادث سير ذاتي شرق مدينة أريحا.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن وفاة نقلت إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما توفي الشاب الثاني في مستشفى داخل أراضي الـ 48 متأثرا بجروحه البالغة، مشيرا إلى إصابة شابين آخرين كانا في المركبة ذاتها نقلا إثرها للمستشفى.وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل الشرطة للوقوف على أسبابه.