اعتقالات في الضفة وشبان يستهدفون مستوطنة شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما استهدف مجموعة من الشبان مستوطنة شرق رام الله.ففي رام الله، ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة "مولوتوف" تجاه مستوطنة (بسجوت) شرق مدينة رام الله، والمقامة على أراضي شرق البيرة.وتعتبر مستوطنة (بسجوت) من المستوطنات الإسرائيلية البارزة في الضفة الغربية وتقع إلى الشمال من القدس على تل الطويل المجاور تماما لمدينتي رام الله والبيرة، حيث أوقفت توسع مدينة البيرة من الجهة الشرقية، وهي تدار من قبل المجلس الإقليمي لبنيامين.بالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، واعتقلت الأسير المحرر جهاد الأقرع عقب اقتحام منزله في المخيم وتفتيشه والتخريب في محتوياته.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون والسيلة الحارثية وقريتي تعنك ورمانة، غرب جنين، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وحققت مع ساكنيها ميدانيا.واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزمي صلاح أبو حسن بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة اليامون، ومنزل شقيقه الأسير رائد، المعتقل مع نجله باسل منذ عدة أشهر.وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا، وسلمت الشاب رمزي رياض الأحمر بلاغا لمراجعة مخابراتها للتحقيق، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.وفي القدس المحتلة، احتجزت قوات الاحتلال شابين في منطقة باب العامود بالقدس، فيما اقتحمت حفل زفاف لعائلة الجعبري في المدينة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز على الحاضرين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.