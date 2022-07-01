يائير لابيد يتولى رئاسة وزراء إسرائيل خلفًا لبينت

رام الله - دنيا الوطنتولى وزير خارجية الاحتلال، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نفتالي بينت، في مراسم مختصرة.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن قبل ساعات معدودة من توليه رئاسة الحكومة الانتقالية، التقى يائير لابيد الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ.ووفق القناة، قال هرتسوغ: "نحن في فترة انتخابات جديدة ويجب علينا أن نتذكر أن هناك دولة يجب إدارتها والاعتناء بشؤونها".وبحسب القناة، فقد ألمح رئيس الوزراء لابيد إلى ضرورة الاحترام على الرغم من الخلافات بالرأي.وعقد رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته نفتالي بينت جلسة مع لابيد لإطلاعه على أهم الأمور السياسية والأمنية في إدارة شؤون البلاد.