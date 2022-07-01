دولي

يائير لابيد يتولى رئاسة وزراء إسرائيل خلفًا لبينت

يائير لابيد يتولى رئاسة وزراء إسرائيل خلفًا لبينت
يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
تولى وزير خارجية الاحتلال، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نفتالي بينت، في مراسم مختصرة.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن قبل ساعات معدودة من توليه رئاسة الحكومة الانتقالية، التقى يائير لابيد الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ.

ووفق القناة، قال هرتسوغ: "نحن في فترة انتخابات جديدة ويجب علينا أن نتذكر أن هناك دولة يجب إدارتها والاعتناء بشؤونها". 

وبحسب القناة، فقد ألمح رئيس الوزراء لابيد إلى ضرورة الاحترام على الرغم من الخلافات بالرأي. 

وعقد رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته نفتالي بينت جلسة مع لابيد لإطلاعه على أهم الأمور السياسية والأمنية في إدارة شؤون البلاد.

أخبار ذات صلة

يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً منتصف هذه الليلة

يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً منتصف هذه الليلة

قتلى ومفقودين إثر إنهيارات طينية شمال شرقي الهند

قتلى ومفقودين إثر إنهيارات طينية شمال شرقي الهند

زلة لسان جديدة.. بايدن ينوي حماية الأوكرانيين من أنفسهم

زلة لسان جديدة.. بايدن ينوي حماية الأوكرانيين من أنفسهم

الخارجية الأوكرانية تعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

الخارجية الأوكرانية تعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

بايدن: سأسافر إلى إسرائيل ثم السعودية لعقد لقاءات مع دول المنطقة

بايدن: سأسافر إلى إسرائيل ثم السعودية لعقد لقاءات مع دول المنطقة

نفتالي بينت يسلم السلطة رسميا ليائير لابيد

نفتالي بينت يسلم السلطة رسميا ليائير لابيد

دون أي تقدم يذكر.. انتهاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في قطر

دون أي تقدم يذكر.. انتهاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في قطر

لدعم أوكرانيا عسكرياً.. بريطانيا تتعهد بتقديم مليار جنيه استرليني إضافي

لدعم أوكرانيا عسكرياً.. بريطانيا تتعهد بتقديم مليار جنيه استرليني إضافي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يثمّن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي الرافض للاحتلال وكافة الإجراءات التي تقوض السلام

اشتية يثمّن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي الرافض للاحتلال وكافة الإجراءات التي تقوض السلام

اشتية يلتقي مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لتعزيز التعاون بالمشايع التنموية

اشتية يلتقي مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لتعزيز التعاون بالمشايع التنموية

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

قضاء غزة يدشن البوابة الإلكترونية للسوابق القضائية عبر موقعه الرسمي

قضاء غزة يدشن البوابة الإلكترونية للسوابق القضائية عبر موقعه الرسمي

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ 48

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ 48

المالكي يُطلع رئيس البرلمان البرتغالي على آخر التطورات في فلسطين

المالكي يُطلع رئيس البرلمان البرتغالي على آخر التطورات في فلسطين

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي.. هذه تفاصيلها

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي.. هذه تفاصيلها

(حماس): ندعو لتصعيد المواجهة كرد على جريمة الاحتلال بحق أطفال القدس

(حماس): ندعو لتصعيد المواجهة كرد على جريمة الاحتلال بحق أطفال القدس

منوعات

بعد سخريته من استقالة هاني شاكر.. نجيب ساويرس يقدم اعتذار للجمهور

بعد سخريته من استقالة هاني شاكر.. نجيب ساويرس يقدم اعتذار للجمهور

(كيرة والجن) أحدث فيلم مصري في دور السينما..تعرف على قصته

(كيرة والجن) أحدث فيلم مصري في دور السينما..تعرف على قصته

صور: إليسا في إطلالة كلها شباب وحيوية

صور: إليسا في إطلالة كلها شباب وحيوية

لهذا السبب..اعتزلت البلوجر السعودية فاطمة الأنصاري السوشيال ميديا

لهذا السبب..اعتزلت البلوجر السعودية فاطمة الأنصاري السوشيال ميديا

شقيقة أحمد مكي: لهذا السبب لم أشارك في (الكبير أوي)

شقيقة أحمد مكي: لهذا السبب لم أشارك في (الكبير أوي)

دانا حلبي: أنا ضد المساواة بين المرأة الرجل

دانا حلبي: أنا ضد المساواة بين المرأة الرجل

الملحن مدين: لا تراجع عن حذف مهرجان (بنت الجيران)

الملحن مدين: لا تراجع عن حذف مهرجان (بنت الجيران)

لمحبي محمد رمضان..هذا هو جديده في رمضان 2023

لمحبي محمد رمضان..هذا هو جديده في رمضان 2023

ليس الخيانة..السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا وبيكيه

ليس الخيانة..السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا وبيكيه

الحكم بحبس المغني الأمريكي آر كيلي 30 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس

الحكم بحبس المغني الأمريكي آر كيلي 30 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس

عربي

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

السودان: ستة قتلى خلال مظاهرات 30 يونيو

السودان: ستة قتلى خلال مظاهرات 30 يونيو

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين