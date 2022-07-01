شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

اليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

  المدينـة

اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس29-1829-1829-19بيت لحم29-1829-1829-19
رام الله والبيرة28-1728-1728-18طولكرم31-2131-2131-22
نابلس30-1930-1930-20قلقيلية31-2131-2131-22
جنين32-2032-2032-21سلفيت29-1829-1829-19
طوباس33-2133-2133-22روابي30-1930-1930-20
الخليل28-1728-1728-18غزه30-2230-2230-23
أريحا37-2437-2437-25خانيونس30-2230-2230-23
الأغوار الشمالية35-2235-2235-23رفح31-2131-2131-22

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