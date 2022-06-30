يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً منتصف هذه الليلة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد، سيبدأ تولي مهام منصبه رسميًا عند منتصف هذه الليلة.وأفادت قناة (كان) الإسرائلية، أن قبل ساعات معدودة من توليه رئاسة الحكومة الانتقالية، التقى يائير لابيد الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ، وقال الأخير: "نحن في فترة انتخابات جديدة ويجب علينا أن نتذكر أن هناك دولة يجب إدارتها والاعتناء بشؤونها".وبحسب القناة، فقد ألمح رئيس الوزراء لابيد إلى ضرورة الاحترام على الرغم من الخلافات بالرأي. وأقيمت بعد ظهر اليوم مراسم متواضعة بعيدًا عن الأضواء، تسلم خلالها الوزير يائير لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية.وعقد رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته نفتالي بينيت جلسة مع لابيد لإطلاعه على أهم الأمور السياسية والأمنية في إدارة شؤون البلاد.وقال ديوان رئيس وزراء الاحتلال: إن "الاجتماع كان معمقًا ومنتظمًا وشارك فيه مسؤولون كبار من الطاقمين المرافقين لهما".