دولي

قتلى ومفقودين إثر إنهيارات طينية شمال شرقي الهند

قتلى ومفقودين إثر إنهيارات طينية شمال شرقي الهند
انهيارات طينية في الهند - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت الأمطار الغزيرة  في الهند، اليوم الخميس، عن مقتل 14 شخصاً، وفقدان أكثر من 30 آخرين نتيجة حدوث انهيارات طينية شمال شرقي الهند،عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وتعكف فرق الاستجابة للكوارث وعناصر الشرطة وقرويون محليون على القيام بمحاولات إنقاذ من علقوا تحت الأنقاض في بلدة نوني قرب مدينة إيمفال، عاصمة ولاية مانيبور. وفق موقع (روسيا اليوم).

وقال إن. بيرين سينغ، رئيس وزراء الولاية، إن كل من تأكدت وفاتهم هم من عناصر جيش الولاية المتطوعين، مضيفا أن خمسة من مسؤولي السكك الحديد الهنود بين المفقودين.

وثمة مشروع لإنشاء خط سكك حديد في المنطقة التي حدث فيها الانهيار، وكانت عناصر الجيش توفر الأمن لمسؤولي السكك الحديد المشرفين على المشروع، في ظل تمرد من قبل سكان المنطقة ضد المشروع.


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