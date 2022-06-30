شؤون فلسطينية

النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة شاب في الخليل

النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة شاب في الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، بواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر (37) عاما داخل منزل في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن الشرطة تلقت بلاغا يتعلق بوفاة شاب داخل منزل ببلدة الظاهرية، وعلى الفور تحركت قوة للمكان.

وأضاف ارزيقات أن جثة الشاب نقلت إلى مستوصف الظاهرية الطبي، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

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