اشتية يلتقي مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لتعزيز التعاون بالمشايع التنموية

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة (USAID) ألر جروبس.وبحث اشتية مع جروبس تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية دعم المناطق الصناعية، ومشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى برامج تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثمنا الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية لأبناء شعبنا.من جانبها، أعلنت جروبس عن تقديم الوكالة الأميركية هذا العام دعم لمشاريع بقيمة 125 مليون دولار، والعام المقبل لمشاريع بقيمة 270 مليون دولار، مخصصة لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، ومستشفيات القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني.