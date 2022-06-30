شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين
السفير أنور عبد الهادي في لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي
رام الله - دنيا الوطن
بحث السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى سوريا، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر يفيموف، آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الروسية بالعاصمة السورية دمشق، وضع عبد الهادي السفير الروسي بصورة استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس واقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى بغطاء من حكومة الاحتلال.

وأشار السفير عبد الهادي على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب.
واطلع عبد الهادي سفير روسيا خلال اللقاء على نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أكدت على رفضها المطلق للتعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين.

بالإضافة تطرق السفير عبد الهادي إلى الاتصالات المتواصلة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا وإعادة إحياء عملية السلام.

من جهته أدان السفير الروسي استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية مشيراً بأن هذه السياسة تقوض إمكانية حل الدولتين.

وتابع: أن بلاده تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإن روسيا تسعى للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية حيث تحقيق حل الدولتين يحظى بأولوية في السياسية الروسية.

كما أكد يفيموف بأن حصول فلسطين على السيادة الوطنية يشكل عنصرا مهما لإقامة السلام في الشرق الأوسط.

بالنسبة للأزمة السورية أكد الجانبان أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفض الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية، مؤكدين بأن الحل في سورية من خلال حوار سوري _ سوري ورفض التدخل الخارجي.

أخبار ذات صلة

اشتية يثمّن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي الرافض للاحتلال وكافة الإجراءات التي تقوض السلام

اشتية يثمّن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي الرافض للاحتلال وكافة الإجراءات التي تقوض السلام

النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة شاب في الخليل

النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة شاب في الخليل

اشتية يلتقي مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لتعزيز التعاون بالمشايع التنموية

اشتية يلتقي مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لتعزيز التعاون بالمشايع التنموية

خاطر: ما حدث بنابلس تطور مهم لردع الاحتلال عن استباحة مناطق الضفة

خاطر: ما حدث بنابلس تطور مهم لردع الاحتلال عن استباحة مناطق الضفة

قضاء غزة يدشن البوابة الإلكترونية للسوابق القضائية عبر موقعه الرسمي

قضاء غزة يدشن البوابة الإلكترونية للسوابق القضائية عبر موقعه الرسمي

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ 48

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ 48

المالكي يُطلع رئيس البرلمان البرتغالي على آخر التطورات في فلسطين

المالكي يُطلع رئيس البرلمان البرتغالي على آخر التطورات في فلسطين

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي.. هذه تفاصيلها

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي.. هذه تفاصيلها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يثمّن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي الرافض للاحتلال وكافة الإجراءات التي تقوض السلام

اشتية يثمّن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي الرافض للاحتلال وكافة الإجراءات التي تقوض السلام

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

قضاء غزة يدشن البوابة الإلكترونية للسوابق القضائية عبر موقعه الرسمي

قضاء غزة يدشن البوابة الإلكترونية للسوابق القضائية عبر موقعه الرسمي

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ 48

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ 48

عطاري: اختتام مشروع توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في المحافظات الجنوبية

عطاري: اختتام مشروع توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في المحافظات الجنوبية

القوى الوطنية والإسلامية: نؤكد على أهمية دعم المقاطعة في مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي

القوى الوطنية والإسلامية: نؤكد على أهمية دعم المقاطعة في مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي

جيش الإحتلال يطلق الرصاص على سيارة إسعاف الإغاثة الطبية في نابلس

جيش الإحتلال يطلق الرصاص على سيارة إسعاف الإغاثة الطبية في نابلس

شتيوي: مسيرة كفر قدوم نموذج لإرادة فلسطينية صلبة وعنوان للصمود

شتيوي: مسيرة كفر قدوم نموذج لإرادة فلسطينية صلبة وعنوان للصمود

منوعات

(كيرة والجن) أحدث فيلم مصري في دور السينما..تعرف على قصته

(كيرة والجن) أحدث فيلم مصري في دور السينما..تعرف على قصته

صور: إليسا في إطلالة كلها شباب وحيوية

صور: إليسا في إطلالة كلها شباب وحيوية

لهذا السبب..اعتزلت البلوجر السعودية فاطمة الأنصاري السوشيال ميديا

لهذا السبب..اعتزلت البلوجر السعودية فاطمة الأنصاري السوشيال ميديا

شقيقة أحمد مكي: لهذا السبب لم أشارك في (الكبير أوي)

شقيقة أحمد مكي: لهذا السبب لم أشارك في (الكبير أوي)

دانا حلبي: أنا ضد المساواة بين المرأة الرجل

دانا حلبي: أنا ضد المساواة بين المرأة الرجل

الملحن مدين: لا تراجع عن حذف مهرجان (بنت الجيران)

الملحن مدين: لا تراجع عن حذف مهرجان (بنت الجيران)

لمحبي محمد رمضان..هذا هو جديده في رمضان 2023

لمحبي محمد رمضان..هذا هو جديده في رمضان 2023

ليس الخيانة..السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا وبيكيه

ليس الخيانة..السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا وبيكيه

الحكم بحبس المغني الأمريكي آر كيلي 30 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس

الحكم بحبس المغني الأمريكي آر كيلي 30 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس

بعد أنباء اختطافها..ماذا قالت آمال ماهر في أول ظهور منذ عام؟

بعد أنباء اختطافها..ماذا قالت آمال ماهر في أول ظهور منذ عام؟

عربي

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

السودان: ستة قتلى خلال مظاهرات 30 يونيو

السودان: ستة قتلى خلال مظاهرات 30 يونيو

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين

وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعلن عن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية واجهت الحجاج الأجانب

وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعلن عن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية واجهت الحجاج الأجانب