عاجل

  • بلينكن للرئيس عباس: بايدن يتطلع خلال زيارته للمنطقة تعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لدعم حل الدولتين

  • الرئيس عباس لبلينكن: الأوضاع على الأرض لا يمكن احتمالها أو السكوت عليها

عربي

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت جهة الدفاع، ببلاغ لإدارة الكسب غير المشروع في مصر ضد المستشار أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الثانية الإعلامية شيماء جمال.

وذكر المحامي في بلاغه أنه فور القبض على المبلغ ضده، نشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أن التحريات الأولية تشير إلى ثروة القاضي، ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد المحامي، أن التحريات الأولية تشير إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين، حيث أن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفة وشاليهات فاخرة في منطقة فينيسيا بالساحل الشمالي.

وأوضح المحامي في بلاغه، أنه بالإضافة إلى امتلاك المتهم 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق الرحاب والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة، التي تقدر قيمتها السوقية حاليا بأكثر من 25 مليون جنيه، فإنه شريك في 3 كافيات في منطقة المهندسين، أحدها كافيه شهير، والتمس المحامي إعمال أحكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975 وقدم المحامي المستندات المؤيدة لبلاغه.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات؛ تنفيذًا للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية حياله.

وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة لغز مقتل شيماء جمال، المذيعة بإحدى الفضائيات، على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة، المطلوب ضبطه وإحضاره بعد ثبوت ارتكابه الجريمة، وتم رفع الحصانة عنه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

السودان: 5 قتلى خلال مظاهرات 30 يونيو

السودان: 5 قتلى خلال مظاهرات 30 يونيو

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين

وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعلن عن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية واجهت الحجاج الأجانب

وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعلن عن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية واجهت الحجاج الأجانب

محمد بن زايد يصدر قرارا يتعلق بأبناء المواطنات بقطاعين هامين

محمد بن زايد يصدر قرارا يتعلق بأبناء المواطنات بقطاعين هامين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

البرهان: الطريق الوحيد لتسليم السلطة &#34;التوافق أو الانتخابات&#34;

البرهان: الطريق الوحيد لتسليم السلطة "التوافق أو الانتخابات"

السعودية: ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو

السعودية: ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطاري: اختتام مشروع توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في المحافظات الجنوبية

عطاري: اختتام مشروع توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في المحافظات الجنوبية

القوى الوطنية والإسلامية: نؤكد على أهمية دعم المقاطعة في مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي

القوى الوطنية والإسلامية: نؤكد على أهمية دعم المقاطعة في مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي

جيش الإحتلال يطلق الرصاص على سيارة إسعاف الإغاثة الطبية في نابلس

جيش الإحتلال يطلق الرصاص على سيارة إسعاف الإغاثة الطبية في نابلس

شتيوي: مسيرة كفر قدوم نموذج لإرادة فلسطينية صلبة وعنوان للصمود

شتيوي: مسيرة كفر قدوم نموذج لإرادة فلسطينية صلبة وعنوان للصمود

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال اثنين من حراسه ودعوات للحشد غدا

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال اثنين من حراسه ودعوات للحشد غدا

&#34;التربية&#34; تشارك في فعاليات اليوم الوطني لسلوفينيا

"التربية" تشارك في فعاليات اليوم الوطني لسلوفينيا

مستوطنون يضرمون النار في أراضي حوسان غرب بيت لحم

مستوطنون يضرمون النار في أراضي حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل 4 عمال من بلدة الخضر جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل 4 عمال من بلدة الخضر جنوب بيت لحم

منوعات

(كيرة والجن) أحدث فيلم مصري في دور السينما..تعرف على قصته

(كيرة والجن) أحدث فيلم مصري في دور السينما..تعرف على قصته

صور: إليسا في إطلالة كلها شباب وحيوية

صور: إليسا في إطلالة كلها شباب وحيوية

لهذا السبب..اعتزلت البلوجر السعودية فاطمة الأنصاري السوشيال ميديا

لهذا السبب..اعتزلت البلوجر السعودية فاطمة الأنصاري السوشيال ميديا

شقيقة أحمد مكي: لهذا السبب لم أشارك في (الكبير أوي)

شقيقة أحمد مكي: لهذا السبب لم أشارك في (الكبير أوي)

دانا حلبي: أنا ضد المساواة بين المرأة الرجل

دانا حلبي: أنا ضد المساواة بين المرأة الرجل

الملحن مدين: لا تراجع عن حذف مهرجان (بنت الجيران)

الملحن مدين: لا تراجع عن حذف مهرجان (بنت الجيران)

لمحبي محمد رمضان..هذا هو جديده في رمضان

لمحبي محمد رمضان..هذا هو جديده في رمضان

ليس الخيانة..السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا وبيكيه

ليس الخيانة..السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا وبيكيه

الحكم بحبس المغني الأمريكي آر كيلي 30 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس

الحكم بحبس المغني الأمريكي آر كيلي 30 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس

بعد أنباء اختطافها..ماذا قالت آمال ماهر في أول ظهور منذ عام؟

بعد أنباء اختطافها..ماذا قالت آمال ماهر في أول ظهور منذ عام؟

عربي

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين

العراق: حريق كبيرفي مخيم (باجد كندال) للنازحين الإيزيديين

وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعلن عن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية واجهت الحجاج الأجانب

وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعلن عن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية واجهت الحجاج الأجانب

محمد بن زايد يصدر قرارا يتعلق بأبناء المواطنات بقطاعين هامين

محمد بن زايد يصدر قرارا يتعلق بأبناء المواطنات بقطاعين هامين