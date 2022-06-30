شؤون فلسطينية

عطاري: اختتام مشروع توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في المحافظات الجنوبية

عطاري: اختتام مشروع توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في المحافظات الجنوبية
رياض عطاري - وزير الزراعة الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الخميس، اختتام مشروع توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في المحافظات الجنوبية، والممول من الأوتشا والحكومة البلجيكية، والذي نُفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".

وأكد عطاري، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن هذا المشروع جاء في إطار الاستجابة الدولية للنداء الذي أطلقته وزارة الزراعة عقب العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث حددت أولويات التدخلات في مختلف القطاعات.

وأوضح عطاري أن الثروة الحيوانية من أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والانفكاك الاقتصادي، وتعمل على توفير الاحتياجات الغذائية اليومية من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومنتجاتها، ومن أجل كل ذلك الوزارة بالتعاون مع الشركاء بتوزيع الأعلاف التي تعتبر أهم عنصر في مدخلات الانتاج الحيواني وتمتلك أهمية اقتصادية كبيرة، كما تساهم في دعم مربي الثروة الحيوانية وتعزيز صمودهم وتعمل على تمسكهم بالعمل في الزراعة، وتقليل تكلفة التربية عليهم في ظل غلاء أسعار الأعلاف العالمي.

وبين عطاري أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 1,172,000 دولار، ووصلت المساعدات إلى غالبية مربي الثروة الحيوانية (أبقار، أغنام، دواجن)، وتمت عملية التوزيع في نقاط محددة وتحت إشراف الوزارة والفاو ومساعدة لوجستية من (اليونبس).

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