الأوقاف: اكتمال وصول حجاج فلسطين لمكة المكرمة استعدادا لتأدية فريضة الحج

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثات الحج حسام أبو الرب، اليوم الخميس، عن اكتمال وصول حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة.وقال أبو الرب: "إن جميع الحجاج بصحة جيدة، وتم تسكينهم في الفنادق المستأجرة مسبقا، وأن معظمهم أدى عمرة القدوم، ويستعدون لأداء مناسك الحج"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتابع أوضاع الحجاج، وأن وزارة الأوقاف تعمل بتوجيهات من الرئيس عباس لخدمة الحجاج وتوفير احتياجاتهم والوقوف على راحتهم.وشدد نائب رئيس بعثات الحج، أن بعثة الحج الفلسطينية واحدة موحدة تعمل بتعليمات من وزير الأوقاف حاتم البكري كخلية نحل، من أجل خدمة الحجاج وتوفير كل ما يلزم لتمكينهم من أداء مناسك فريضة الحج على أكمل وجه.ويبلغ عدد حجاج دولة فلسطين لموسم الحج الحالي، وهو الأول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة "كورونا"، نحو 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية (غزة)، والباقي من المحافظات الشمالية (الضفة).