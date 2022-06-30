القوى الوطنية والإسلامية: نؤكد على أهمية دعم المقاطعة في مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنرحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، بالبيان الصادر عن القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الذي يؤكد على دعم جهود اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، في مواجهة نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وتكثيف الحملات الدولية للضغط على الأمم المتحدة لفرض عقوبات من خلال التحقيق في هذه الجريمة.وشدد البيان على مطالبة الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية بالانسحاب الفوري وعدم التواطؤ مع نظام العدو الإسرائيلي "تحت طائلة المسؤولية"، وذلك تمسكاً برفض جميع أشكال الاستعمار الاستيطاني على أراضينا المحتلة استناداً إلى القانون الدولي والعديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ومنها قرار مجلس الأمن (2334) الذي يؤكد عدم شرعية المستعمرات بما فيها في القدس المحتلة.ومن جهتها أكدت القوى على دعمها لجهود اللجنة الوطنية للمقاطعة التي تمثل "مرجعية حركة المقاطعة الدولية" (BDS) وانجازاتها المتنامية على الصعيد الدولي، وأهمية فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي كأداة فعالة لمواجهة سياسة الأبارتهايد ومحاولات تكريس الاحتلال والاستعمار الاستيطاني غير الشرعي.