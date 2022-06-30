شؤون فلسطينية

بلدية غزة تصدر تصريحاً حول سباحة المواطنين بالمناطق الصخرية

بلدية غزة تصدر تصريحاً حول سباحة المواطنين بالمناطق الصخرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة، مساء اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً، حول سباحة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالمناطق الصخرية وخاصة في منطقة ميناء الصيادين.

ودعت بلدية غزة في تصريحها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم السباحة في المناطق الصخرية، لا سيما في منطقة اللسان البحري (ميناء الصيادين).

وطالبت البلدية، المواطنين كذلك، بعدم الوقوف على الكتل الصخرية، تجنباً للتزحلق ووقوع حوادث أو إصابات بسبب وعورة المنطقة.

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