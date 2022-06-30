جيش الإحتلال يطلق الرصاص على سيارة إسعاف الإغاثة الطبية في نابلس

وأشارت جمعية الإغاثة الطبية إلى تعمد قوات الاحتلال إصابة المسعف المتطوع عنان عليوي بقنبلة غاز مباشرة في وجهه يوم الجمعة الماضي 24/6/2022 في بيت دجن.



وقال د. مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الإغاثة الطبية إن الاحتلال لا يقيم وزنا للقوانين الدولية و التي تحرم الاعتداء على الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الدولية للفرق الطبية وفرق الإسعاف.





رام الله - دنيا الوطنأدانت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص على سيارة الاسعاف التابعة لها في مدينة نابلس أثناء الأحداث الجارية في شارع عمان في منطقة قبر يوسف يوم أمس.