"التربية" تشارك في فعاليات اليوم الوطني لسلوفينيا

رام الله - دنيا الوطنشارك وكيل وزارة التربية والتعليم د. نافع عساف، ممثلاً عن الوزير أ. د.مروان عورتاني، اليوم الخميس، في فعاليات اليوم الوطني لجمهورية سلوفينيا.وخلال مشاركته نقل عساف تحيات الوزير واعتزاز القيادة؛ عبر مؤسستي الرئاسة والحكومة بالعلاقة القوية مع جمهورية سلوفينيا لا سيما على الصعيد التربوي، مؤكداً أن التعليم في فلسطين رافعة لبناء الإنسان، وجسر عبور نحو المستقبل، وأداة تحرر من الاحتلال.وأكد الوكيل أهمية التعليم في فلسطين، وضرورة مناصرة الحق في التعليم والدفاع عن أطفالنا وطلبتنا، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم، ووقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة والتي تشكل خرقاً لكافة المواثيق والأعراف والقيم والقوانين الدولية.وتحدث عساف عن أبرز مكونات الإصلاح البنيوي الذي تقوم به الوزارة ضمن محاور مهننة التعليم، والقياس والتقويم، والنشاطات الريادية والإبداعية والتكنولوجية مثل برنامج "ستم" وغيرها من الجوانب الثقافية والعلمية.كما تطرق في كلمته، إلى منطلقات الشراكة مع سلوفينيا وضرورة تفعيل آفاقها، مشيداً بمبادرة ممثليتها في فلسطين مع إحدى مدارس رام الله بعنوان: "نجوم مضيئة في سماء التميز"؛ ليكون البناء على ما تحقق فرصة واعدة لبلورة مبادرات تزيد من مشاركات طلبتنا ومعلمينا، وتكسبهم المهارات الحياتية وفي مقدمتها الاتصال والتواصل والحوار واحترام الحقوق.