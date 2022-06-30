الخارجية الأوكرانية تعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا



وجاء في البيان أن "الجانب الأوكراني بدأ أيضا إجراءات فرض حظر تجاري على سوريا ، فضلا عن فرض عقوبات أخرى على الكيانات والأفراد القانونيين السوريين".



وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت في وقت سابق، أن دمشق قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأشار رئيس رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك، إلى أن اعتراف سوريا بالجمهوريتين سيساهم في التطوير المتبادل لأسواق جديدة وتسريع إقامة العلاقات في العديد من المجالات.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الخميس قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أعلنت الوزارة البدء بفرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "ردا على هذا العمل غير الودي، تعلن أوكرانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، وفقا للمادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".