شؤون فلسطينية

الرجوب: إيجاد حل لمعاناة شعبنا وإقامة دولتنا على حدود 1967 السبيل لتحقيق الإستقرار بالمنطقة

الرجوب: إيجاد حل لمعاناة شعبنا وإقامة دولتنا على حدود 1967 السبيل لتحقيق الإستقرار بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
بحث الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس في مدينة رام الله، مع ممثل جنوب افريقيا لدى دولة فلسطين شون بينفلدت، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وما تشهده من تصاعد في انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واستعرض الرجوب انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد قتل المواطنين العزل وتغوّل الاستيطان واستهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، والمحاولات المستمرة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد الرجوب أن إيجاد حل لمعاناة ابناء شعبنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما بحث الرجوب مع بينفلدت الترتيبات لاستضافة وفد كروي جنوب افريقي من الناشئين في فلسطين خلال الشهر المقبل، حيث سيخوض الوفد عدة لقاءات كروية ودية.

وأكد الرجوب عمق العلاقات الثنائية والصداقة التاريخية بين فلسطين وجنوب افريقيا.

بدوره، أكد بينفلدت دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

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