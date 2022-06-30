دولي

بايدن: سأسافر إلى إسرائيل ثم السعودية لعقد لقاءات مع دول المنطقة

بايدن: سأسافر إلى إسرائيل ثم السعودية لعقد لقاءات مع دول المنطقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه "سيتجه  إلى إسرائيل ثم إلى السعودية، لعقد لقاء مع دول المنطقة ضمن مجموعة دول الخليج +3".

وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة قادة حلف الناتو في مدريد، أن وقوف بلاده بجانب أوكرانيا وتقديم المساعدات الكبيرة يأتي من أجل التغلب على روسيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار تشمل أنظمة دفاعية جديدة.

وتابع الرئيس الأمريكي الحديث ، "قلت لبوتين إن غزو أوكرانيا سيزيد الناتو قوة واتحاداً".

وبيّن بايدن أن "دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو كان قرارا تاريخيا".

وأكد على أن "الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في أوروبا وستنتشر في دول البلطيق".

ولفت إلى أن "واشنطن تحشد العالم لدعم أوكرانيا و 50 دولة تعهدت بالتزامات جديدة لأوكرانيا".













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