شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى ترصد آخر المستجدات فيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير يعقوب قادري

هيئة الأسرى ترصد آخر المستجدات فيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير يعقوب قادري
رام الله - دنيا الوطن
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها، آخر المستجدات فيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير يعقوب قادري ( 50 عاما) من قرية بير الباشا جنوب جنين، والمحتجز حاليا داخل عزل "أوهلي كيدار".

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الأسير قادري كان قد تعرض قبل حوالي 7 أشهر لاعتداء من قبل أفراد وحدة "النحشون" داخل محكمة "الناصرة" المركزية، وعلى إثرها بات يعاني من أوجاع حادة باليد اليمنى والكتف، وبعد مماطلة طويلة من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" لإجراء صورة طبقية لمعرفة ما يعانيه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت أنه وفقا لنتائج الصورة التي أُجريت للأسير قادري، فقد تبين إصابته بورم بالغدة الدرقية، وهو بانتظار إجراء خزعة لتحديد ماهية الورم الذي يعاني منه.

ولفتت إلى أن الأسير قادري يشتكي في كثير من الأحيان من تشنجات بالرقبة والكتف وأسفل الأذن اليسرى وتستمر هذه الآلام لساعات طويلة ومن ثم تختفي، وقد راجع عيادة المعتقل، واكتفت بإعطائه المسكنات للتخفيف من حدة الألم.

جدير ذكره أن الأسير قادري اعتقله جيش الاحتلال أول مرة وكان يبلغ من العمر (15 عاما) وتم  اعتقاله بعدها عدة مرات، آخرها عام 2003 ليقتادوه لمركز "تحقيق الجلمة" وخضع لتحقيق قاس استمر لمدة 4 أشهر.

وصدر حكما بحقه حينها بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاما، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر الماضي في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع العام الماضي.

مؤخرا صدر بحقه حكما آخر بالسجن الفعلي 5 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.

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