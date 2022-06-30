"الإعلامي الحكومي" بغزة: قمنا بمراجعة إحدى وسائل الإعلام خالفت القواعد المهنية والمسؤولية المجتمعية

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إنه قام بمراجعة مهنية لإحدى وسائل الإعلام نشرت فيديوهات عن سير امتحانات الثانوية العامة، خالفت بها القواعد المهنية والمسئولية المجتمعية، التي تلزمها بالتدقيق فيما تنشره وضمان عدم إضراره بالمصلحة العامة.ووجه "الإعلام الحكومي" في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بحذف هذه الفيديوهات من منصات هذه الوسيلة الإعلامية، لما لها من أثر سلبي على نفوس الطلبة وذويهم من جهة ومن جهة أخرى الإساءة لصورة العملية التعليمية .ويهيب بجميع وسائل الإعلام والنشطاء والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالالتزام بمبدأ المسؤولية الاجتماعية عند نشر المحتوى الإعلامي وتداول الأخبار، بما يتناسب مع القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة، ولا يمس بأعراف وتقاليد مجتمعنا.أكد "الإعلامي الحكومي"، بأنه لم ولن يتوانى عن القيام بدوره في تنظيم واقع العمل الإعلامي وفق القوانين، ولن نتخلى عن واجبنا برصد أي تجاوز مهني أو قانوني، عبر مراجعة أي وسيلة إعلامية تتجاوز أصول العمل الصحفي المهني الملتزم، وتضر بالمصلحة المجتمعية العامة.