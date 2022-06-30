شؤون فلسطينية

(أونروا) تصدر بياناً بشأن إعادة إعمار منازل دُمرت خلال العدوان الأخير

(أونروا) تصدر بياناً بشأن إعادة إعمار منازل دُمرت خلال العدوان الأخير
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، أنها ستقوم مع بداية الأسبوع المقبل بتحويل دفعات مالية مقدمة لـ 101 عائلة جديدة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2021.

ووفق بيان للوكالة، فإن ذلك لتمكين هذه العائلات من إعادة إعمار منازلهم المدمرة، بالإضافة إلى تحويل دفعات ثانية لـ 91 عائلة متضررة ممن يستكملون إعادة بناء منازلهم.

وتقول الوكالة، إنه حتى هذا التاريخ، قامت (أونروا) بتحويل دفعات مالية بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لحوالي 365 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال عدوان 2021.

كما وتستمر (أونروا) بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص والمستندات الخرائط اللازمة.

وأكدت أنها مستمرة في تحويل دفعات بدل إيجار للفترة ما بين آيار/مايو حتى آب/أغسطس 2022 للعائلات التي تضررت منازلها كلياً ونزحت منها خلال الصراع الأخير في آيار/مايو 2021.

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