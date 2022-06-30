شؤون فلسطينية

المطران حنا: قضية الأسرى والمعتقلين بحاجة للمساعدة القوية والمؤازرة الدائمة

المطران حنا: قضية الأسرى والمعتقلين بحاجة للمساعدة القوية والمؤازرة الدائمة
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس،  خلال لقائه عددا من عائلات أسرى القدس إن "قضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أنما هي بحاجة للمساندة والمؤازرة القوية فلا يجوز القبول بتهميش هذه القضية والتي هي قضيتنا جميعا، وابطالنا القابعون خلف القضبان يستحقون أن نكون الى جانبهم وأن ندافع عنهم و نتبنى قضيتهم في كل مكان".

ووجه المطران حنا  تحية الوفاء لكافة الاسرى ونحيي عائلاتهم الذين ينتظرون يوم حريتهم بفارغ الصبر ونوجه نداءنا الى كافة الفلسطينيين وخاصة القيادات السياسية والحزبية والفصائلية والدينية وغيرها بضرورة تبني هذه القضية العادلة.

كما وجه  نداءنا إلى الاحرار من أبناء امتنا العربية وأصدقاءنا في كل مكان بضرورة الدفاع عن قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

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