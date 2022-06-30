دولي

نفتالي بينت يسلم السلطة رسميا ليائير لابيد

نفتالي بينت يسلم السلطة رسميا ليائير لابيد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينت تسليمه السلطة ليائير لابيد.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، أقام قبل قليل مراسم نقل السلطة لرئيس الحكومة الجديد يائير لابيد في مكتب رئيس الحكومة في القدس".

وكان قناة (كان) الإسرائيلية أعلنت  حلّ (كنيست) في إسرائيل نفسه اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأفادت قناة (كان) بأنه تم التوافق في إسرائيل، على إجراء انتخابات (كنيست)، في الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة اليث الإسرائيلي (مكان)، صباح اليوم الخميس، عن استئناف المناقشات لحل (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويلتئم (كنيست) اليوم  بكامل هيئتها بعد أن أخفق الائتلاف والمعارضة مساء أمس في التوصل إلى تفاهمات لحله.

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