شؤون فلسطينية

سرايا القدس-كتيبة نابلس: نصبنا كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق نابلس

سرايا القدس-كتيبة نابلس: نصبنا كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق نابلس
جانب من اقتحام قوات الاحتلال لقبر يوسف في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سرايا القدس - كتيبة نابلس، اليوم الخميس، بياناً كشفت أكدت فيه مسؤوليتها من نصب كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق مدينة نابلس، برفقة المستوطنين والذين قاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف.

وقالت في بيان لها، إن مقاتليها وقطعان المستوطنين، استهدفوا بزخات من الرصاص في أعنف اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة، حيث نصبوا كميناً لقوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية، فكان الاستهداف لها بشكل مباشر حيث سقط عدد من الإصابات بشكل محقق في صفوف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، أن هذه العملية تأتي رداً على استشهاد محمد ماهر مرعي ابن كتيبة جنين، والذي استشهد في جنين فجر امس الأربعاء.

وقالت: إننا في كتيبة نابلس –سرايا القدس نؤكد مرة أخرى، أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وأن مجاهدينا ومعنا كل مقاتلي شعبنا البطل من كتائب شهداء الأقصى، كانت لهم كلمتهم بالرصاص يوم أمس في التصدي لقوات الاحتلال، وسنبقى جميعا سداً وحصناً منيعاً يحمي شعبنا وأرضنا.

وأكدت، "أننا سنبقى على جهوزية عالية للتصدي لقوات الاحتلال وإجرامه بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونعلنها أن مدينة نابلس "جبل النار"،  ستبقى قلعة شامخة في وجه الاحتلال المجرم، وسنواصل جهادنا المبارك حتى تحرير أرضنا من هذا الاحتلال المجرم".

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، أن مقاتليها وثقوا هذه العملية، حيث سيتم الإعلان عنها حال سمحت الظروف الأمنية بذلك.

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