"العمل الحكومي" بغزة تدين الاعتداء على الطواقم الطبية في المشفى الأندونيسي

رام الله - دنيا الوطندانت لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة، اعتداء أحد المواطنين، على الطواقم العاملة بالمستشفى الإندونيسي، وإطلاق الرصاص في حرم المستشفى، ما هدد حياة الطواقم الطبية والمرضى والزائرين.وأكدت "العمل الحكومي" في تصريح صحفي، أنها تتابع الحدث منذ لحظاته الأولى، حيث تواصل رئيس متابعة العمل مع إدارة المستشفى، وتم تطويق الحدث بشكل سريع والتعامل معه من قبل أجهزة وزارة الداخلية.وقالت لجنة متابعة العمل:" إننا ننظر لهذا الاعتداء على أنه حدث مجرّم قانونا وتجاوز لأعرافنا وتقاليدنا المجتمعية وإساءة للواجب الإنساني الكبير الذي تقوم به الطواقم الطبية".وأضافت: "أن المشفى مرفق عام ومؤسسة خدماتية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين والاعتداء عليه يمثل اعتداء على المجتمع ككل"،مشيرةً إلى أنها ستتعامل مع الحدث على هذا الأساس.وبينت أن جهات الاختصاص تقوم بدورها في التحقيق بهذا الحدث، وقد تم توقيف كل من قام بالاعتداء ومصادرة قطعة السلاح المستخدمة.وشددت على أنه سيتم متابعة الإجراءات القانونية مع الموقوفين وفق الأصول.وأشارت إلى أنه صدرت توجيهات مباشرة لوزارة الداخلية بتشديد حراسة المستشفيات، والتعامل بحزم مع أي تصرف غير مسئول يعرض المرافق الصحية للتلف والتكسير أو الاعتداء على الطواقم الطبية.