مصطفى: بدء تشغيل مصنع الرابية للأعلاف والحبوب بالخليل بعام 2023

رام الله - دنيا الوطنأكّد الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني على أن العمل على إنشاء مصنع الرابية للأعلاف والحبوب يسير على قدمٍ وساق ضمن الخطة الموضوعة للبدء بالإنتاج الفعلي خلال العام القادم 2023.جاء ذلك خلال جولة تفقدية لسير العمل في المشروع، بمشاركة محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، والسيد عبد الحكيم الفقهاء، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شريكة الصندوق في تنفيذ المشروع.وقال الدكتور مصطفى: "بناءً على توجيهات القيادة ممثلةً بسيادة الرئيس محمود عبّاس، يستمر الصندوق في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات بعد وطني وسيادي، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق الاستثمار المؤثر، ما يعني تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات استراتيجية إنتاجية تساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، كتوفير فرص العمل، وتقليل الاستيراد، وزيادة حجم المنتجات الوطنية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي."وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 40 ألف طن سنوياً، مع إمكانية مضاعفة هذه القدرة الإنتاجية في مراحل لاحقة لتصل إلى 80 ألف طن سنوياً، الأمر الذي سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير منتَج وطني بديل عن المنتجات المستوردة. كما سيشمل المصنع صوامع لتخزين الحبوب كمدخلاتٍ للإنتاج بطاقةٍ تخزينية تصل إلى حوالي 20 ألف طن.وأضاف د. مصطفى "نفخر بشراكتنا مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي في تنفيذ مصنع الرابية للأعلاف والحبوب الذي يهدف بشكل مباشر إلى المساهمة في نمو قطاع الثروة الحيوانية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لفلسطين، والذي يشكل بحد ذاته هدفاً وطنياً ضمن رؤية ومهام الصندوق كصندوق الاستثمار الاستراتيجي لدولة فلسطين".وتستهلك المحافظات الشمالية سنوياً حوالي 800 ألف طن من الأعلاف، تستورد منها ما يقارب 550 ألف طن بقيمة تقريبية بحوالي 300 مليون دولار، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي الحالي أكثر من 250 ألف طن سنوياً، أي حوالي 31% من احتياجات السوق الفلسطينية من هذه السلعة.بدوره، قال اللواء جبرين البكري، محافظ محافظة الخليل: "نفخر بمشاريع الصندوق التنموية وخاصة في محافظة الخليل، حيث إن محافظتي الخليل وبيت لحم وحدهما تستهلكان ما يقارب من 45% من إجمالي حجم الاستهلاك السنوي لمحافظات الشمالية من الأعلاف، ووجود مصنع الرابية في محافظة الخليل سيؤدي إلى تغطية جزء كبير من احتياجات المحافظة من هذه السلعة من جهة، كما سيعمل على توفير عشرات فرص العمل لأبناء المحافظة من جهة أخرى". مشدداً على دعم محافظة الخليل لتنفيذ مثل تلك المشاريع، التي تعمل على بناء الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي".من جهته، قال السيد عبد الحكيم الفقهاء، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي: "نعتز بشراكتنا مع الصندوق في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، والذي تتقاطع أهدافه مع أهداف الشركة من حيث تطوير المشاريع الزراعية والحيوانية، إلى جانب أهمية التركيز على توفير منتجات محلية تنافس بجودتها المنتجات المستوردة".وشدّد الفقهاء على ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص من أجل التقليل قدر الإمكان من استيراد المنتجات الزراعية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية في هذا القطاع، واستغلال مواردنا البشرية في تنفيذ المشاريع الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي.ويجري على قدمٍ وساق لبدء الإنتاج العام المقبل حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمصنع والبناء الأساسي، فيما يجري العمل على استكمال البناء والصوامع، وتم بالتوازي استيراد آلات التشغيل بناءً على عطاء تم طرحه وفق أعلى المعايير الدولية وأحدث ما توصل إليه إنتاج الأعلاف، ليتم تجميعها فور الانتهاء من عملية البناء.