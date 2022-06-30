شؤون فلسطينية

رئيس بلدية الخليل يطلع السفير الروماني على انتهاكات الاحتلال

رئيس بلدية الخليل يطلع السفير الروماني على انتهاكات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة اليوم الخميس، وفداً من الممثلية الرومانية ترأسه سفير رومانيا في الأراضي الفلسطينية السيد "كاتالين تيرلا" على أوضاع مدينة الخليل، موضحاً أنَ الخليل الأكبر على مستوى فلسطين من حيث المساحة والسكان، تعد ثاني أقدم مدينة تاريخية في العالم، تم اختيارها كمدينة حرفية في العام 2016، كما تم إدراجها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو) عام 2017، جاء ذلك بحضور رئيس ملتقى رجال الأعمال السيد عامر العسيلي وعدد من أعضاء المجلس البلدي والملتقى ومدراء الدوائر الإدارية ورؤساء الأقسام المختلفة في البلدية.

ولفت أبو سنينة إلى أنّ مدينة الخليل تتعرض يومياً لانتهاكات الاحتلال بشكلٍ مضاعف بسبب وجود المستوطنين في قلب المدينة، مؤكداً أنّ الاحتلال يتعمد إعاقة وتأخير طواقم البلدية خلال تقديم خدماتهم في المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات، مشيراً إلى حادثة الحريق التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال نتيجة عرقلة مركبات الإطفائية من الوصول إلى مكان الحريق الواقع في قلب البلدة القديمة المغلقة المحاطة بالحواجز العسكرية والبؤر الاستيطانية.

وبحث أبو سنينة إمكانية عقد اتفاقيات توأمة ومذكرات تفاهم مع المدن الرومانية، لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات وتنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين.

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