عورتاني يلتقي سفراء المجموعة العربية لدى (يونسكو) في باريس

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني سفراء المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بحضور كل من مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) أ.د. محمد ولد أعمر، ورئيس وفد فلسطين الدائم لدى (يونسكو) السفير منير أنسطاس، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو) د. دوّاس دوّاس، وذلك على هامش مشاركته في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس.وقد قدم عورتاني خلال اللقاء عرضا عن حالة التعليم في فلسطين، بما فيه أبرز الإنجازات والطموحات، وأهم التحديات التي تعتري مسيرة التعليم في مختلف أرجاء الوطن، بما فيه تحصين التعليم وتعزيز منعته، وحماية التعليم في القدس، والتعاطي الخلاق مع التحديات والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال على التعليم بشكل عام وعلى ما يسمى بمناطق ج بشكل خاص، وقد جرى نقاش مستفيض حول سبل الدعم العربي والدولي التي يمكن أن تساهم في تدعيم منعة وصمود منظومة التعليم في فلسطين، والتوجهات المشتركة التي يمكن بلورتها استشرافا للقمة العالمية لتحويل التعليم في أيلول القادم.من جانبهم، أكد السفراء العرب لدى (يونسكو) دعم الموقف الفلسطيني في المنظمة، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في القرار الفلسطيني المستقل بتطوير البنية العملية التعليمية الفلسطينية وحماية الحقوق التعليمية للشعب الفلسطيني في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأيضا العمل لدى المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة لدعم القرار الفلسطيني المستقل بإدارة وتطوير النظام التعليمي الفلسطيني.