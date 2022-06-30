هل تستمر بلدية غزة العمل بقرار منع مكبرات الصوت في الشوارع؟

خاص دنيا الوطن - هنادي أبو جبةمع إصدار بلدية قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، قرار منع استخدم مكبرات الصوت بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، شهدت بعض المناطق هدوءاً نسبياً، حيث تقوم طواقم البلدية بالشراكة مع شرطة البلديات بدوريات تفتيش مشتركة، لإجراء التحذيرات اللازمة للباعة المخالفين ومصادرة المكبرات في حال تكرار مخالفتهم للقرار .ووفق ما صرّحت به البلدية، فإن الحملة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة المزعجة وصولاً إلى القضاء عليها، لما تسببه من ازعاج وضوضاء وضرر للمواطنين ولا سيما كبار السن والمرضى والطلبة.من جانبه، قال حسين عودة، رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة، إن "عملية تنظيم المدينة وترتيب الأرصفة والطرقات والأسواق هو دور أصيل من أدوار البلدية، والعمل به مستمر طوال العام".وأضاف عودة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه" في الوقت الحالي يحدث عملية تكثيف وتعزيز لعملية ضبط الباعة الجائلين، تزامناً مع امتحانات الثانوية العامة ومع موسم الاصطياف، ونحاول تعزيز دورنا في هذه الخدمة، والعملية مستمرة قبل الامتحانات وستستمر بعدها".وأوضح عودة أن "العمل يتم بالشراكة ما بين البلدية وشرطة البلديات في عملية الضبط الميداني لهذه المخلفات والتعديات التي تسبب أثار سلبية على المجتمع ".وشدّد رئيس قسم العلاقات العامة بالبلدية على أن "دور البلدية من الأدوار الأصيلة، والعمل فيها منذ كان منذ الأزل وسيستمر من أجل خدمة المواطنين".وأردف عودة: "نسعى لعدم وجود أي تلوث ضوضائي في المدينة ولدينا تنظيم كامل طوال العام". لافتاً إلى أن "التركيز في بعض الأيام من البلدية يكون على القضايا الأكثر أولوية ".وواصل عودة أن" التعامل مع المخالفين تتم بالشراكة مع شرطة البلديات، لأن القانون يمنع ممارسة المهن والحرف خارج إطارها القانوني، مشيرًا إلى أن البلدية لديها عملية تنشئة معرفية للمجتمع مدى الحياة".وأكد على أن "القانون يمنع جميع أشكال التلوث الضوضائي وعملية ضبط هذه التعديات تتم وفق القانون وبالشراكة مع شرطة البلديات وعملية الضبط تكون ضمن إجراء الإخطار القانوني".ونوهّ إلى أن" عدد المصادرات التي تقوم بها البلدية مع الشرطة للمخالفين عن القانون يزيد بشكل يومي".