"العشائر" تثمن قرار القيادة المصرية تسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين على معبر رفح

ثمنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، قرار القيادة المصرية منح مزيد من التسهيلات الجديدة على معبر رفح للمواطنين الفلسطينيين والتي تساهم في تخفيف معاناة المسافرون من وإلى جمهورية مصر العربية من قطاع غزة، خاصة مع بدء موسم الصيف والإجازات للفلسطينيين المقيمين والعاملين في الخارج.



من جهته عبر عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر عن بالغ الشكر والتقدير باسم عائلات قطاع غزة للأشقاء في جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا على بدء التسهيلات التي تخفف من معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة و الذى يرزح تحت حصار ظالم منذ أكثر من (15 عاماً).



رام الله - دنيا الوطن