محمد بن زايد يصدر قرارا يتعلق بأبناء المواطنات بقطاعين هامين

محمد بن زايد آل نهيان

ووجه الشيخ محمد بن زايد، بإصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.





وبحسب ما نقل موقع (سكاي نيوز) فقد تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.



ويأتي قرار رئيس الإمارات في إطار حرص الدولة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.



رام الله - دنيا الوطنأصدررئيس الإمارات، اليوم الخميس، قرارا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.