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زيلينسكي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقال زيلينسكي في فيديو عبر تطبيق تلغرام "انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا"، مضيفا أن "ضغوط العقوبات" على  دمشق  الحليفة لموسكو "ستزداد شدّة".

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد أضاف أنه يعتبر أن القرار السوري "موضوع تافه" ويفضل التركيز على مسائل أخرى.

وكانت سوريا أعلنت في وقت سابق الأربعاء الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 فبراير قبل يومين من بدء الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في وقت سابق الشهر الحالي خلال لقائه وفداً روسياً وممثلين عن جمهورية  دونيتسك  استعداد بلاده "للبدء بالعمل على رفع العلاقات إلى المستوى السياسي" مع الأخيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنضم فيها دمشق إلى حليفتها روسيا، إذ اعترفت الحكومة السورية في مايو 2018 بمنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليتين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي.

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