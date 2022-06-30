مستشار رئيس الوزراء: الدعم الأوروبي لا يحل الأزمة المالية للحكومة

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار رئيس الوزراء، داوود الديك، إن أول دفعة من الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية ستصل قريباً، مشيراً إلى أن الدفعات الأخرى ستصل تباعاً.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذا الدعم لا يحل الأزمة المالية برمتها، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المتواصلة ما يستدعي استئناف الدعم الدولي والعربي.وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن لقاء رئيس الوزراء محمد اشتية أمس، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، يأتي في اطار تطوير وتعزيز العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي.وقال: إن رئيس الوزراء طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية تملأ الفراغ السياسي وتلزم إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة التي تدعو الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ووقف علميات القتل ومصادرة الأراضي.