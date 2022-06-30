"الصحة" بغزة تصدر بياناً بشأن الاعتداء على طواقم المشفى الأندونيسي

باقتحام حرم المستشفى والاعتداء على الطواقم الطبية وإطلاق النار في أروقتها وتخريب بعض الممتلكات، حيث أثار ذلك حالة من الرعب بين أوساط المرضى و الطواقم.





ووفق بيان لوزارة الصحة للمستشفى، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية تدخلت وسيطرت على المشهد و تم توقيف المعتدي.





وأضاف البيان، أنه تم الاعتداء على الطواقم الطبية في أعقاب وفاة المريض (س ح) (63 عاماً)، وكان يعاني بسدة رئوية مزمنة (COPD) مع توسع في القصبات الهوائية وتليف رئوي.





وبيّن البيان أن المعتدي أحد أقارب المريض المتوفي والذي أدخل الى المستشفى في المرة الأولى بتاريخ 17/05/2022 حيث كان يعاني من انخفاض شديد في الوزن وصعوبة في البلع وارتفاع في درجة الحرارة وهزال عام وخرج يوم 04/06/2022 على أن يتابع المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.



وأكد البيان أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة المتاحة داخل وزارة الصحة ومنها صور للأشعة المقطعية وتنظير للجهاز الهضمي وفحص نخاع العظم بالإضافة الى جملة من التحاليل الأخرى.



وتابع: "تم ادخال المريض مرة أخرى الى المستشفى الأندونيسي بتاريخ 27/06/2022 في وضع صحي سيئ بعد تدهور الحالة السريرية العامة للمريض".



وأفاد أنه ونظرا لعدم وجود مسح ذري في قطاع غزة، مع احتمالية وجود ورم غير محدد المكان، تم إصدار تحويلة طبية عاجلة بتاريخ 28/6/2022 لإجراء المسح الذري كأحد الفحوصات الضرورية لاستكمال عملية التشخيص.



وشدد على أن توقفاً مفاجئاً للقلب أصاب المريض مساء يوم 29/6/2022، وقامت الطواقم الطبية المعالجة وطاقم العناية المركزة بعملية انعاش قلبي رئوي ولم يكن هناك أي استجابة لعملية الإنعاش وأعلنت وفاة المريض و تم إبلاغ أهل المتوفى بذلك.

رام الله - دنيا الوطنأكدت المستشفى الأندونيسي، قيام أحد المسلحين