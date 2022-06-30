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دولي

لدعم أوكرانيا عسكرياً.. بريطانيا تتعهد بتقديم مليار جنيه استرليني إضافي

لدعم أوكرانيا عسكرياً.. بريطانيا تتعهد بتقديم مليار جنيه استرليني إضافي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مليار جنيه إسترليني إضافي للمساعدات العسكرية في أوكرانيا، ليرتفع حجم المساعدات العسكرية المقدمة لكييف إلى (2.3) مليار جنيه إسترليني، كما أنفقت بريطانيا (1.5) مليار جنيه في الدعم الإنساني والاقتصادي لأوكرانيا.

وأفادت الحكومة البريطانية إن المساعدات الجديدة ستخصص لدفع ثمن أنظمة دفاع جوي متطورة وطائرات بدون طيار ومعدات حرب إلكترونية وآلاف القطع من المعدات الحيوية.

وبحسب ما نقل موقع (بي بي سي نيوز) فقد أضافت أن مبلغ المليار جنيه إسترليني الجديد سيأتي من الأموال التي لم تنفقها الإدارات، بالإضافة إلى 95 مليون جنيه إسترليني من ميزانيات الحكومتين الويلزية والاسكتلندية.

وقال بوريس جونسون، إن "الإنفاق البريطاني يحدث تحولاً في المستوى الدفاعي لأوكرانيا"، إذ تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أخبر قادة الناتو أن التكلفة الشهرية للدفاع عن أوكرانيا كانت نحو 5 مليارات دولار (4.12 مليار جنيه إسترليني).

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