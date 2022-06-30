رسمياً.. حل كنيست بالقراءتين الثانية والثالثة والكشف عن موعد إجراء الانتخابات المقبلة





وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم التوافق في إسرائيل، على إجراء انتخابات (كنيست)، في الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل.



وكشفت هيئة اليث الإسرائيلي (مكان)، صباح اليوم الخميس، عن استئناف المناقشات لحل (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة.



ويلتئم (كنيست) اليوم بكامل هيئتها بعد أن أخفق الائتلاف والمعارضة مساء أمس في التوصل إلى تفاهمات لحله.







رام الله - دنيا الوطنحلّ (كنيست) في إسرائيل نفسه اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة.