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  • (القناة 12): تم حل كنيست بالقراءتين الثانية والثالثة

دولي

رسمياً.. حل كنيست بالقراءتين الثانية والثالثة والكشف عن موعد إجراء الانتخابات المقبلة

رسمياً.. حل كنيست بالقراءتين الثانية والثالثة والكشف عن موعد إجراء الانتخابات المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حلّ (كنيست) في إسرائيل نفسه اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم التوافق في إسرائيل، على إجراء انتخابات (كنيست)، في الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة اليث الإسرائيلي (مكان)، صباح اليوم الخميس، عن استئناف المناقشات لحل (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويلتئم (كنيست) اليوم  بكامل هيئتها بعد أن أخفق الائتلاف والمعارضة مساء أمس في التوصل إلى تفاهمات لحله.


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