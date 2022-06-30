"الإحصاء" يعلن النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الأول 2022

رام الله - دنيا الوطنتشير التقديرات الأولية، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة.وبلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط النقل والتخزين بنسبة 19%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 10%، ثم التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 4%، الخدمات بنسبة 4% لكل منهما، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 2%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 1%.في حين، ، ظهر انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,147 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 670 مليون دولار أمريكي.ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 762 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2022 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع المناظر 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,098 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 3% مقارنة مع الربع المناظر 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 313 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع المناظر 2021.