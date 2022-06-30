شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية  المحتلة.

ففي جنين اعتقلت قوات الحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر طارق حسين عوض قعدان، من بلدة عرابة جنوب جنين بعد دهم منزله وتفتيشه.

والأسير قعدان أمضى سنوات طويله في سجون الاحتلال وشقيقته الأسيرة منى.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد مأمون بدير، ومحمد أسعد المساعيد، من مخيم عايدة شمال بيت لحم،  بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اعتقلت أسيد أيمن شفيق قبج (22 عاما)، بعد اقتحام منزله في البلدة.

أخبار ذات صلة

شاهد.. قوات الاحتلال تعتقل حارسي باب الملك فيصل في القدس المحتلة

شاهد.. قوات الاحتلال تعتقل حارسي باب الملك فيصل في القدس المحتلة

إصابة 17 مواطناً برصاص الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف

إصابة 17 مواطناً برصاص الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر أيار

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج خلال شهر أيار

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

حماس تُعلق على إصابة قائد لواء بجيش الاحتلال ومستوطنين بإطلاق نار في نابلس

حماس تُعلق على إصابة قائد لواء بجيش الاحتلال ومستوطنين بإطلاق نار في نابلس

شاهد: جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد لواء ومستوطنين بإطلاق نار أثناء اقتحام قبر يوسف

شاهد: جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد لواء ومستوطنين بإطلاق نار أثناء اقتحام قبر يوسف

العملات: ارتفاع ملحوظ للدولار أمام الشيكل

العملات: ارتفاع ملحوظ للدولار أمام الشيكل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر أيار

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج خلال شهر أيار

الفنان حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي الأول بفلسطين

الفنان حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي الأول بفلسطين

زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب فلسطين

زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب فلسطين

غزة: إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري خلال عيد الأضحى

غزة: إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري خلال عيد الأضحى

دعوات استيطانية لمسيرة أعلام في أراضي قرية اسكاكا يوم السبت

دعوات استيطانية لمسيرة أعلام في أراضي قرية اسكاكا يوم السبت

‎الشؤون المدنية: الاحتلال ينوي تسليم جثمان الشهيد &#34;حامد&#34; الليلة

‎الشؤون المدنية: الاحتلال ينوي تسليم جثمان الشهيد "حامد" الليلة

مفتي القدس: السبت بعد المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك

مفتي القدس: السبت بعد المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك

شركة مصرية تعلن مبادرة للتخفيف من أعباء الفلسطينيين خلال سفرهم عبر معبر رفح

شركة مصرية تعلن مبادرة للتخفيف من أعباء الفلسطينيين خلال سفرهم عبر معبر رفح

منوعات

بعد أنباء اختطافها..ماذا قالت آمال ماهر في أول ظهور منذ عام؟

بعد أنباء اختطافها..ماذا قالت آمال ماهر في أول ظهور منذ عام؟

هل يرجع الفنان هاني شاكر عن استقالته من نقابة المهن الموسيقية في مصر؟

هل يرجع الفنان هاني شاكر عن استقالته من نقابة المهن الموسيقية في مصر؟

احتفالاً ببروز أول سن لطفلتها..قمر في إطلالة جذّابة مع ابنتها

احتفالاً ببروز أول سن لطفلتها..قمر في إطلالة جذّابة مع ابنتها

شاهد: شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تثير الجدل

شاهد: شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تثير الجدل

بطلة (جميل وهناء) الآنسة وردة في أحدث ظهور..وتوجه تحذيراً قوياً لشركات الإنتاج

بطلة (جميل وهناء) الآنسة وردة في أحدث ظهور..وتوجه تحذيراً قوياً لشركات الإنتاج

شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

نجيب ساويرس يسخر من هاني شاكر..فماذا قال؟

نجيب ساويرس يسخر من هاني شاكر..فماذا قال؟

البرلمان المصري يتدخل لكشف لغز اختفاء الفنانة آمال ماهر

البرلمان المصري يتدخل لكشف لغز اختفاء الفنانة آمال ماهر

شاهد: روبي تثير ضجة بـ (نمت ننة)

شاهد: روبي تثير ضجة بـ (نمت ننة)

أول ظهور لجاستين بيبر بعد إصابته بشلل الوجه

أول ظهور لجاستين بيبر بعد إصابته بشلل الوجه

عربي

السعودية: ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو

السعودية: ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو

البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

القناة (12) الإسرائيلية تكشف تفاصيل الزيارة السرية للرئيس الإسرائيلي إلى الأردن خلال الأسبوع

القناة (12) الإسرائيلية تكشف تفاصيل الزيارة السرية للرئيس الإسرائيلي إلى الأردن خلال الأسبوع

تحركات &#34;خلف الكواليس&#34;.. هل تُلحق السعودية بركب التطبيع مع إسرائيل؟

تحركات "خلف الكواليس".. هل تُلحق السعودية بركب التطبيع مع إسرائيل؟