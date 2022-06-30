الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة



والأسير قعدان أمضى سنوات طويله في سجون الاحتلال وشقيقته الأسيرة منى.



وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أ حمد مأمون بدير، ومحمد أسعد المساعيد، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



ففي جنين اعتقلت قوات الحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر طارق حسين عوض قعدان، من بلدة عرابة جنوب جنين بعد دهم منزله وتفتيشه.