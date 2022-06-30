الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
ففي جنين اعتقلت قوات الحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر طارق حسين عوض قعدان، من بلدة عرابة جنوب جنين بعد دهم منزله وتفتيشه.
والأسير قعدان أمضى سنوات طويله في سجون الاحتلال وشقيقته الأسيرة منى.
وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد مأمون بدير، ومحمد أسعد المساعيد، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اعتقلت أسيد أيمن شفيق قبج (22 عاما)، بعد اقتحام منزله في البلدة.
التعليقات